Bari, esplode la contestazione: “Vendi e vattene” – nuova protesta dei tifosi contro De Laurentiis

BARI – Atmosfera tesa al “San Nicola” in occasione della sfida tra Bari e Mantova. La gara è iniziata sotto il segno della contestazione: il tifo organizzato biancorosso ha esposto una serie di striscioni eloquenti contro la proprietà e la dirigenza del club pugliese.

«Presidente assente, dirigenti incompetenti, vendi e vattene!» – questo il messaggio apparso in Curva Nord, accompagnato da un altro striscione che recitava: «Bari contro la multiproprietà».

Una protesta compatta e rumorosa, nata dall’ormai crescente malcontento della tifoseria nei confronti della famiglia De Laurentiis, accusata di scarso coinvolgimento nel progetto e di una gestione considerata poco ambiziosa.

Il clima di contestazione si è inserito in un momento delicato della stagione, con la squadra che fatica a trovare continuità di risultati e un ambiente che chiede chiarezza sul futuro del club.