Palermo-Monza, le quote dei bookmaker: rosanero favoriti ma equilibrio nei pronostici

A poche ore dalla sfida del Renzo Barbera tra Palermo e Monza, valida per la prossima giornata di Serie B, cresce l’attesa per un match che promette equilibrio e spettacolo. I rosanero di Filippo Inzaghi, reduci dal passo falso di Catanzaro, vogliono tornare subito alla vittoria davanti al pubblico di casa. Di fronte ci sarà il Monza di Bianco, reduce dal convincente 3-1 alla Reggiana e pronto a misurarsi con una delle squadre più ambiziose del campionato.

Secondo le quote dei bookmaker, il Palermo parte con un leggero vantaggio ma senza distacchi netti. Bet365 propone il successo rosanero a 2.15, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Monza a 3.75. Anche Snai vede i siciliani favoriti, con l’“1” a 2.10, la “X” a 3.25 e il “2” a 3.55. Quote molto simili anche per Marathonbet, che assegna 2.12 al Palermo, 3.25 al pareggio e 3.60 agli ospiti.

Per LeoVegas, invece, la vittoria dei rosanero vale 2.02, il pareggio 3.45 e il successo dei brianzoli 3.30, mentre AdmiralBet si allinea con 2.10 per l’“1”, 3.20 per la “X” e 3.50 per il “2”. Stesso discorso per Lottomatica, che fissa le quote rispettivamente a 2.10, 3.25 e 3.50.

Leggermente più alte le valutazioni di NetBet, che offre il Palermo vincente a 2.05, il pareggio a 3.50 e il Monza a 3.35, mentre 888sport.it punta su un equilibrio maggiore: 2.00 per il successo dei padroni di casa, 3.40 per la “X” e 3.25 per gli ospiti. Infine, Betfair chiude la panoramica con 2.00 per l’“1”, 3.25 per il pareggio e 3.50 per il “2”.

Il Palermo resta favorito in quasi tutte le agenzie, ma il margine è minimo: le quote per la vittoria dei rosanero oscillano tra 2.00 e 2.15, mentre il successo del Monza si muove tra 3.25 e 3.75, con il pareggio stabile attorno a 3.20-3.50. Una sfida che, almeno sulla carta, promette equilibrio e incertezza fino all’ultimo minuto.