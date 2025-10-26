Palermo-Monza, clima perfetto per il big match: serata mite e cielo sereno al “Barbera”
Sarà una serata ideale per giocare a calcio quella di martedì al Renzo Barbera, dove il Palermo di Filippo Inzaghi ospiterà il Monza per il turno infrasettimanale di Serie B. Niente pioggia, niente vento forte, solo un clima dolce e autunnale che accompagnerà i novanta minuti di una sfida attesissima.
Alle 20:30, orario del calcio d’inizio, il cielo su Palermo sarà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 19-20 gradi e una visibilità ottima, superiore ai dieci chilometri. Un contesto gradevole anche per il pubblico sugli spalti, che potrà godersi lo spettacolo senza il fastidio del freddo o della pioggia.
Il vento, proveniente da Nord-Nord-Ovest, soffierà in modo debole con intensità di circa 8-10 km/h, dunque senza influenzare traiettorie o manovre di gioco. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre le condizioni del terreno di gioco si preannunciano ottimali, anche grazie all’assenza di precipitazioni nelle ore precedenti.
Una cornice, insomma, che promette calcio vero: il Barbera pronto ad accendersi e il meteo a regalare la serata perfetta per un incontro che vale molto in classifica e nell’umore della piazza rosanero.