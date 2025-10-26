Palermo Women, Pipitone: «Contenta per la vittoria e per la prestazione, continuiamo a lavorare in vista del derby»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Nel post partita del match tra Palermo Women e Matera, terminato con il risultato di 3-0 in favore delle padrone di casa, ha parlato l’allenatore delle rosanero Rosalia Pipitone.

Queste le sue dichiarazioni: «Sono contentissima per la vittoria e per la prestazione delle ragazze. Lo sport è fatto di tanto sacrificio e dedizione. Certi risultati arrivano con il tempo: se si costruisce una base solida si può arrivare lontano. È proprio questo che stanno facendo le ragazze – ha dichiarato l’allenatrice rosanero – . Ora ci godiamo questa settimana di sosta, continuando a lavorare in vista del derby contro il Catania»

