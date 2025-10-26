Serie A: Bologna avanti 1-0 a Firenze dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Termina la prima frazione di gioco del match del “Franchi” tra Fiorentina e Bologna, con il risultato di 1-0 in favore della formazione ospite. Continua il momento negativo della squadra di Stefano Pioli, che per il momento resta a quota 3 punti in classifica.

Dopo una prima parte di gara di studio tra le due squadre, al 25′ è la formazione di Vincenzo Italiano a sbloccare il risultato, grazie al gol di Castro, che con un tiro di prima intenzione batte De Gea portando in vantaggio i rossoblù. Provano a reagire i viola, non riuscendo però a trovare il gol del pari.

