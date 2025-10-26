Serie B: contro il Mantova Moncini regala i tre punti al Bari, termina 1-0 il match del “San Nicola”. La classifica aggiornata
Termina qui il match del “San Nicola” tra Bari e Mantova, valevole per la nona giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. Vittoria di misura da parte dei padroni di casa, che tornano alla vittoria davanti al proprio pubblico, nonostante la contestazione dei tifosi.
In un clima di infuocato, la prima frazione di gioco termina con il risultato di 0-0, regalando poche emozioni agli spettatori. Nella secondo tempo i galletti partono forte, trovando al 49′ il gol del vantaggio con Moncini. Vani gli sforzi della formazione ospite, che non riesce a trovare il gol del pari.
Con questa vittoria il Bari ritrova fiducia, salendo a quota 9 punti in classifica. Profonda, invece, il Mantova, che rimane all’ultimo posto, con soli 5 punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Modena – 21
Monza – 17
Cesena – 17
Palermo – 16
Frosinone – 15
Carrarese – 14
Juve Stabia – 14
Venezia – 13
Reggiana – 12
Padova – 12
Avellino – 12
Südtirol – 10
Entella – 10
Empoli – 10
Catanzaro – 9
Bari – 8
Pescara – 7
Spezia – 6
Sampdoria – 6
Mantova – 5