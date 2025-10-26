Serie C girone A: termina 1-1 tra Giana Erminio e Alcione Milano, pari a reti bianche tra Pro Patria e Ospitaletto. La classifica aggiornata
Terminano qui i match delle 17.30 del girone A del campionato di Serie C. Finiscono in pareggio entrambi i match: 1-1 tra Giana Erminio e Alcione Milano, 0-0 tra Pro Patria e Ospitaletto.
Parte forte la Giana Erminio nel match contro l’Alcione Milano, portandosi in vantaggio al 27′ grazie alla rete di Lamesta. Gli ospiti reagiscono, trovando allo scadere del primo tempo il gol con del pareggio con il rigore trasformato da Marconi.
Nella seconda frazione di gioco entrambe le squadre vanno alla ricerca del gol vittoria, ma devono accontentarsi del pareggio dividendosi la posta in palio. Poche emozioni, invece, nel match tra Pro Patria e Ospitaletto, terminato con il risultato di 0-0.
Con questo punto l’Alcione Milano sale al quinto posto in classifica, a quota 18 punti. Rimane, invece, nei bassi fondi della classifica la Pro Patria, con all’attivo 8 punti. La classifica aggiornata.
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 29
Brescia – 24
Lecco – 24
Inter U23 – 19
Alcione Milano – 18
Pro Vercelli – 16
Trento – 13
Renate – 13
Pergolettese – 12
AlbinoLeffe – 12
Giana Erminio – 12
Cittadella – 12
Virtus Verona – 11
Novara – 11
Ospitaletto – 10
Dolomiti Bellunesi – 10
Arzignano – 10
Lumezzane – 8
Pro Patri – 8
Triestina – -7