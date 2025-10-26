Serie C girone C: il Monopoli cala il tris al Giugliano, vittoria in extremis del Sorrento. La classifica aggiornata
Termiano qui i match del girone C di Serie C. Grande vittoria del Monopoli, che batte per 3 reti a 1 il Giugliano. Finisce con il risultato di 3-2, invece, il match tra Sorrento e Latina.
Grande prova del Monopoli, che parte subito forte: al 29′ arriva, infatti, il gol per i padroni di casa firmato da Imputato. Allo scadere della prima frazione di gioco arriva il 2-0 firmato da Miceli. Chiude il match, nella seconda frazione di gioco, la rete di Valenti al 56′. Inutile nel finale rete degli ospiti, firmata D’Agostino.
Vittoria in rimonta da parte del Sorrento. Dopo il doppio vantaggio degli ospiti, con le reti firmate da Marenco e Ciko, i padroni di casa riacciuffano il pari grazie ai gol di Plescia e Crecco. Completa la rimonta il gol al 90+9′ di
Con questa vittoria il Monopoli sale a 18 punti, occupando il sesto posto in classifica. Sprofonda invece il Giugliano, fermo al 18esimo posto a quota 9 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Catania – 24
Benevento – 22
Salernitana – 22
Cosenza – 19
Casarano – 19
Monopoli – 18
Casertana – 17
Crotone – 17
Atalanta U23 – 14
Altamura – 14
Sorrento – 14
Potenza – 13
Latina – 12
Trapani – 11
Cavese – 11
Audace Cerignola – 11
Foggia – 10
Giugliano – 9