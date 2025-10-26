Serie C girone B: vince 1-0 il Ravenna in casa della Pianese. La classifica aggiornata
Termina qui il match del girone B di Serie C tra Pianese e Ravenna. Vittoria in extremis da parte degli ospiti, che vincono per 1-0 grazie alla rete al 90+7′ di Stefano Okaka.
Con questa vittoria il Ravenna raggiunge il terzo posto in classifica, salendo a quota 27 punti in classifica. Resta fermo, invece, a 13 punti la Pianese. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
1. Arezzo – 28
2. Ascoli – 27
3. Ravenna – 27
4. Ternana – 18
5. Forlì – 17
6. Guidonia – 17
7. Campobasso – 16
8. Gubbio – 16
9. Pineto – 15
10. Carpi – 15
11. Sambenedettese – 14
12. Juventus U23 – 14
13. Vis Pesaro – 13
14. Pianese – 13
15. Pontedera – 11
16. Livorno – 10
17. Torres – 7
18. Bra – 7
19. Perugia – 3
20. Rimini – -1