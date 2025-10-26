Serie C girone B: vince 1-0 il Ravenna in casa della Pianese. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Termina qui il match del girone B di Serie C tra Pianese e Ravenna. Vittoria in extremis da parte degli ospiti, che vincono per 1-0 grazie alla rete al 90+7′ di Stefano Okaka.

Con questa vittoria il Ravenna raggiunge il terzo posto in classifica, salendo a quota 27 punti in classifica. Resta fermo, invece, a 13 punti la Pianese. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

1. Arezzo – 28

2. Ascoli – 27

3. Ravenna – 27

4. Ternana – 18

5. Forlì – 17

6. Guidonia – 17

7. Campobasso – 16

8. Gubbio – 16

9. Pineto – 15

10. Carpi – 15

11. Sambenedettese – 14

12. Juventus U23 – 14

13. Vis Pesaro – 13

14. Pianese – 13

15. Pontedera – 11

16. Livorno – 10

17. Torres – 7

18. Bra – 7

19. Perugia – 3

20. Rimini – -1

 

