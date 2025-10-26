Serie A: termina 2-2 il match del “Franchi” tra Fiorentina e Bologna. La classifica aggiornata
Termina al “Franchi” di Firenze il match di Serie A tra Fiorentina e Bologna, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. Si dividono la posta in palio le due squadre, con i viola che trovano in extremis il pari con il rigore trasformato da Moise Kean
Buona partenza da parte dei rossoblù: al 25′ minuto Castro tira di prima intenzione dall’interno dell’area di rigore, portando in vantaggio la sua squadra. I viola provano a trovare il pari, ma la prima frazione di gioco termina sul risultato di 0-1.
Nella ripresa la formazione di Vincenzo Italiano trova subito il raddoppio: Cambiaghi sfrutta l’assist di Holm e firma la rete del raddoppio. Al 66′ arriva anche il terzo gol degli ospiti con Dallinga, l’arbitro, però, annulla per posizione di fuorigioco. Al 73′ accorciano le distanza i viola, con il rigore trasformato da Gudmundsson. Dopo l’espulsione di Holm all’83’, la formazione di Stefano Pioli trova il gol del definitivo pareggio firmato da Moise Kean.
Con questo pari il Bologna sale a quota 14 punti, occupando il quinto posto in classifica. Un punto che muove la classifica, invece, per la Fiorentina, che sale a quota 4 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Napoli – 18
Roma – 18
Milan – 17
Bologna – 16
Inter – 15
Como – 13
Juventus – 12
Atalanta – 12
Udinese – 12
Cremonese – 11
Torino – 11
Sassuolo – 10
Cagliari – 9
Lazio – 8
Parma – 7
Lecce – 6
Verona – 5
Pisa – 4
Fiorentina – 3
Genoa – 3