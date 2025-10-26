Bari-Mantova, Possanzini: «I ragazzi hanno fatto una grande partita, dispiace ma accetto la sconfitta»

In seguito della sconfitta del sua Mantova per 1-0 in casa del Bari, ha parlato nella conferenza stampa post partita l’allenatore degli ospiti Davide Possanzini, che ha analizzato il match.

«Abbiamo fatto la partita dal primo all’ultimo minuto, era difficile trovare spazi. La gara è stata spezzetta, non abbiamo sfruttato gli spazi. Siamo stati lucidi e bravi a cercare spazi senza frenesia e arrivati al tiro molte volte, mi dispiace perché la situazione per i risultati è critica ma devo cercare di vedere cosa c’è di buono. Dispiace ma accetto la sconfitta», ha dichiarato il tecnico.

Possanzini ha poi aggiunto: «Se siamo in questa posizione vuol dire che abbiamo dei limiti. Il non voler forzare le giocate ci serve per essere più corti e attenti se perdiamo la palla. Siamo primi per tiri in B, poi queste cose vengono cancellate dai risultati, perché il Bari ci ha insegnato che si può vincere anche con mezzo tiro in porta. Dobbiamo lavorare in tutto ciò dove il caso non arriva. C’è sfiducia, ma per me i ragazzi hanno fatto una grande partita»