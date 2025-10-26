Padova-Juve Stabia, Andreoletti: «Un punto che vale come una vittoria»

In seguito al pareggio del suo Padova per 2-2, nel match casalingo contro la Juve Stabia, ha parlato nella conferenza stampa post partita l’allenatore dei biancorossi Alessandro Andreoletti, che ha analizzato il match.

«Analizzo la partita in modo semplice. È un punto che vale come una vittoria, sia per come si era messa la partita, sia per la qualità degli avversari. Loro sono una squadra forte, con delle individualità importanti e con dei giocatori molto ben allenati. Sapevamo della loro qualità e sapevamo che ci sarebbero stati dei momenti di grande sofferenza», ha dichiarato il tecnico.

Andreoletti ha poi commentato la prestazione avversaria: «Loro sono una squadra che ama palleggiare e per assurdo abbiamo preso gol quando siamo andati a prenderli altissimi. Sono molto soddisfatto di come ci siamo difesi, ma sono meno contento di quando abbiamo tenuto la palla. Non siamo stati così bravi e voloci per leggere certe situazioni. Dobbiamo crescere ancora, mi sto scervellando. Nella lettura dei momenti siamo deficitari»

Infine un commento su questo inizio di campionato: «Il bilancio è positivo, avrei firmato per essere in queste condizioni, ma la Serie B non ti lascia scampo. Oggi ho detto ai ragazzi che vincendo saremmo andati a 3 punti dalla Serie A diretta. Una follia, ma l’ho detto per stimolarli»