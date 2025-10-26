Padova-Juve Stabia, Abate: «Prestazione di personalità, un punto pesante»

In seguito del pareggio per 2-2 della sua Juve Stabia, nella trasferta difficile contro il Padova, ha parlato nella conferenza stampa post partita l’allenatore dei campani Ignazio Abate.

«Abbiamo reagito ad una settimana molto complicata, questa è la forza del gruppo, dove tutti spingono al massimo. Non era facile venire qui a Padova a fare la partita. La squadra ha anima, identità e fame, ci mangiamo un po’ le mani. Ma mi prendo la grande prestazione che ha fatto la squadra su un campo difficile, con grande personalità», ha dichiarato il tecnico.

Abate ha poi aggiunto: «È un punto che muove la classifica, un punto pesante. Sono contento anche per i giovani. Volevamo dare un segnale all’ambiente, grazie anche ai tifosi. Abbiamo vissuto una settimana particolare, dove ci siamo uniti. Molti tifosi hanno voluto dare un segnale»

E su Piscopo dichiara: « Le critiche devono essere verso di me, non verso i ragazzi. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. I ragazzi hanno creato nove palle gol e non è da tutti, Le soluzioni non dipendono da noi, ma in base a come difendono gli avversari. Oggi chiudevano il centro del campo, dovevamo muovere la palla, ma credo che la squadra abbia letto bene la partita»