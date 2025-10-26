Bari-Mantova, Caserta: «Oggi contavano solo i tre punti, difficile vedere una partita di B bella dal punto di vista del gioco»

In seguito al match del “San Nicola” tra Bari e Mantova, terminato con la vittoria per 1-0 da parte dei padroni di casa, ha parlato nella conferenza stampa post partita l’allenatore dei galletti Fabio Caserta, analizzando il match.

«Nel primo tempo dovevamo giocare meglio la palla, abbiamo lanciato lungo senza idee. Il Mantova fa tanto possesso palla ma lavorano da tre anni con lo stesso allenatore, non vivono una buona situazione a livello di classifica ma sono difficili da pressare. Se concedevamo spazio alle spalle era difficile, ho deciso di aspettarli senza pressare. Non abbiamo fatto bene quando recuperavamo palla, nel possesso dobbiamo crescere tanto. In questo momento contano solo i tre punti», ha dichiarato il tecnico.

Caserta ha poi aggiunto: «Siamo partiti con due centrocampisti di gamba e inserimento, loro giocando a quattro soffrono le mezzali. L’abbiamo fatto poco e in alcuni momenti anche male, non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Era importante non prendere gol, l’abbiamo fatto quasi sempre. Non è un gioco sbarazzino, ma quando dopo otto giornate hai solo una vittoria tutto diventa difficile, per questo ci sono momenti e momenti. Io vedo anche le altre squadre, non vedo tanto bel gioco»

E su cosa lavorare non ha dubbi: «In tutti i particolari. È difficile vedere una partita di B bella dal punto di vista del gioco, noi non dobbiamo pensare agli altri, c’è tanto da lavorare. Abbiamo vissuto momenti di difficoltà, ma giocando non bene nelle ultime tre abbiamo fatto due vittorie. La squadra delle prime due partite è quella che voglio ritrovare. Oggi c’è da lavorare e da crescere»