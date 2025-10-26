Bari-Mantova, Dickmann: «Vittoria di sofferenza ma fondamentale. Ora dobbiamo risalire»

Dopo la preziosa vittoria del Bari contro il Mantova, il difensore biancorosso Lorenzo Dickmann ha commentato la prestazione in conferenza stampa, sottolineando la difficoltà della gara e l’importanza del risultato.

«È stata una partita di sofferenza – ha dichiarato – sapevamo che loro giocano un bel calcio e ci siamo difesi con ordine. Dobbiamo però migliorare nella gestione del pallone, perché in questa categoria ogni dettaglio fa la differenza».

Il giocatore ha poi evidenziato il valore del successo dopo un periodo complicato per la squadra: «Venivamo da momenti difficili, ma siamo stati bravi a sfruttare la situazione e a portare a casa tre punti pesanti. Vogliamo tirarci fuori da questa posizione e crescere, anche fisicamente».

Sul ritiro deciso dalla società prima della gara, Dickmann ha aggiunto: «Ci è servito per ricompattarci. Siamo stati insieme tre giorni, abbiamo parlato e lavorato tanto. Contro il Mantova si è vista la voglia di sacrificarsi e di lottare tutti per lo stesso obiettivo».

Il difensore guarda già avanti, con fiducia: «La partita con la Juve Stabia è stata rinviata, avremo più tempo per lavorare e prepararci al meglio. Ci sono i presupposti per risalire».