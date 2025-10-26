Palermo, acceso il Pink Spot n°4: l’Arenella si tinge di rosa

Prosegue il viaggio del Palermo F.C. tra memoria, arte e identità per celebrare i 125 anni di storia rosanero. Il club ha inaugurato oggi il Pink Spot n°4, che illumina di rosa il murale dell’Arenella, simbolo di mare, lavoro e orgoglio popolare.

Con questo nuovo intervento, la società continua a intrecciare sport e territorio, accendendo una luce sul valore dei quartieri e delle persone che rappresentano l’anima autentica di Palermo.

Nel messaggio pubblicato sui canali ufficiali, il club ha scritto:

“Il mare che bagna il porticciolo dell’Arenella è quello che ad inizio 900 ha portato il calcio a Palermo. È il mare dei Florio. È il mare degli operai dei cantieri. È tuttora il mare di tanti tifosi.”

Il progetto #Palermo125 – Pink It prosegue così il suo percorso, dopo i primi tre Pink Spot dedicati a luoghi e figure simboliche della città. Un’iniziativa che unisce calcio, cultura e senso di appartenenza, rendendo Palermo una grande opera condivisa di orgoglio rosanero.