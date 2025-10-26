TMW: “Mantova, riflessioni in corso sul tecnico Possanzini: ipotesi Corini”

Ottobre 26, 2025

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Mantova sta valutando il futuro del tecnico Davide Possanzini dopo gli ultimi risultati altalenanti. La società lombarda avrebbe avviato una fase di riflessione interna per capire se proseguire con l’attuale guida tecnica o intervenire con un cambio in panchina.

Tra i profili presi in considerazione, ci sarebbe anche quello di Eugenio Corini, attualmente libero e già al centro di diverse voci di mercato in Serie B. Il club, comunque, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva e nelle prossime ore sono attesi nuovi confronti tra dirigenza e staff tecnico.

