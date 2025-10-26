Serie C, Girone C: Salernitana e Casertana ferme sullo 0-0 dopo il primo tempo

Si chiude senza reti il primo tempo del posticipo dell’11ª giornata del Girone C di Serie C tra Salernitana e Casertana. Al termine dei primi 45 minuti il risultato resta bloccato sullo 0-0, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto ma senza riuscire a trovare la via del gol.

Buon ritmo e diverse occasioni potenziali da entrambe le parti, ma le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Tutto rimandato alla ripresa, dove le due formazioni cercheranno di sbloccare una sfida equilibrata e ancora tutta da decidere.