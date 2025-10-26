Serie A, all’Olimpico Lazio avanti 1-0 sulla Juventus dopo i primi 45′

Ottobre 26, 2025

Si chiude con la Lazio in vantaggio per 1-0 il primo tempo del posticipo dell’11ª giornata di Serie A contro la Juventus. Decisivo il gol di Toma Basic al 9’, bravo a sfruttare un passaggio di Danilo Cataldi e a trovare la rete con un tiro deviato che ha spiazzato Perin.

La squadra di Tudor ha approcciato meglio la gara, aggressiva e compatta, riuscendo a contenere la manovra bianconera. La Juventus ha provato a reagire con alcune buone occasioni: Cambiaso e Vlahovic hanno sfiorato il pareggio, ma Provedel si è fatto trovare pronto.

Nel finale, qualche tensione e diversi falli a centrocampo hanno spezzato il ritmo della partita, con l’arbitro Colombo costretto più volte a intervenire. All’intervallo, Lazio avanti e Juventus chiamata a cambiare marcia nella ripresa per rimettere in equilibrio il match.

