Catania, vittoria di rigore: il Benevento si arrende e perde il primato

CATANIA – Il Benevento torna a casa con mani vuote e un senso di fastidio difficile da digerire. Al “Massimino” arriva la terza sconfitta stagionale (1-0), tutte maturate lontano dal “Vigorito”, e soprattutto la perdita del primo posto in classifica, passato ora nelle mani del Catania, in attesa del risultato della Salernitana.

A condannare la squadra di Auteri è un rigore molto dubbio, trasformato nel primo tempo da Cicerelli, che ha deciso un match carico di tensione e proteste. Le recriminazioni giallorosse aumentano nella ripresa, quando l’arbitro ha ignorato un evidente contatto in area tra Di Gennaro e Mignani, che avrebbe potuto cambiare la storia della partita.

Nonostante gli episodi, il Benevento non è riuscito a esprimere il suo solito gioco. Troppo morbido l’approccio, troppi errori banali nella costruzione e poca incisività sotto porta. Due le occasioni nitide per pareggiare, troppo poche per rimediare a una serata storta.

Un passo falso che pesa non solo sulla classifica, ma anche sulla fiducia: per la Strega sarà fondamentale ritrovare subito compattezza e concretezza, a partire dal prossimo impegno casalingo.

Catania – 24

Benevento – 22

Salernitana – 22

Cosenza – 19

Casarano – 18

Casertana – 17

Crotone – 17

Monopoli – 15

Atalanta U23 – 14

Altamura – 14

Potenza – 13

Latina – 12

Trapani – 11

Sorrento – 11

Cavese – 10

Audace Cerignola – 10

Foggia – 9

Giugliano – 9

Picerno – 9

Siracusa – 6