Catania, vittoria di rigore: il Benevento si arrende e perde il primato
CATANIA – Il Benevento torna a casa con mani vuote e un senso di fastidio difficile da digerire. Al “Massimino” arriva la terza sconfitta stagionale (1-0), tutte maturate lontano dal “Vigorito”, e soprattutto la perdita del primo posto in classifica, passato ora nelle mani del Catania, in attesa del risultato della Salernitana.
A condannare la squadra di Auteri è un rigore molto dubbio, trasformato nel primo tempo da Cicerelli, che ha deciso un match carico di tensione e proteste. Le recriminazioni giallorosse aumentano nella ripresa, quando l’arbitro ha ignorato un evidente contatto in area tra Di Gennaro e Mignani, che avrebbe potuto cambiare la storia della partita.
Nonostante gli episodi, il Benevento non è riuscito a esprimere il suo solito gioco. Troppo morbido l’approccio, troppi errori banali nella costruzione e poca incisività sotto porta. Due le occasioni nitide per pareggiare, troppo poche per rimediare a una serata storta.
Un passo falso che pesa non solo sulla classifica, ma anche sulla fiducia: per la Strega sarà fondamentale ritrovare subito compattezza e concretezza, a partire dal prossimo impegno casalingo.
Catania – 24
Benevento – 22
Salernitana – 22
Cosenza – 19
Casarano – 18
Casertana – 17
Crotone – 17
Monopoli – 15
Atalanta U23 – 14
Altamura – 14
Potenza – 13
Latina – 12
Trapani – 11
Sorrento – 11
Cavese – 10
Audace Cerignola – 10
Foggia – 9
Giugliano – 9
Picerno – 9
Siracusa – 6