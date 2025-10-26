Palermo, conferenza stampa di Inzaghi lunedì alle 17.30: si presenta la sfida col Monza

Appuntamento con le parole di Filippo Inzaghi.

Lunedì 27 ottobre alle ore 17.30, l’allenatore del Palermo parlerà in conferenza stampa al Palermo CFA per presentare la sfida casalinga di martedì sera contro il Monza, valida per il turno infrasettimanale di Serie B.

Sarà l’occasione per fare il punto dopo la sconfitta di Catanzaro e alla vigilia di una partita importante per la corsa ai vertici della classifica. Inzaghi analizzerà lo stato della squadra, le possibili scelte di formazione e le insidie del match contro i brianzoli, reduci dal successo per 3-1 sulla Reggiana.