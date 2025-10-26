Palermo U17, pari ad Avellino: 2-2 al “Valleverde” per i ragazzi di Cesare Bovo

Termina 2-2 la sfida tra Avellino e Palermo Under 17 disputata al campo “Valleverde”. Per la formazione guidata da Cesare Bovo arriva un punto prezioso che consolida il secondo posto in classifica, dietro la Roma capolista del girone con 18 punti.

Il match si apre con il vantaggio rosanero al 15’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Michele Balsamo controlla e con un destro preciso incrocia battendo il portiere avversario. Pochi minuti dopo, Platania sfiora il raddoppio colpendo il palo.

L’Avellino reagisce e al 38’ trova il pareggio: Capone viene atterrato in area e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto capitan Bianco trasforma per l’1-1. I biancoverdi completano la rimonta al 44’, con Cazzato che in contropiede sigla il 2-1 con un tiro preciso sul secondo palo.

Nella ripresa entrambe le squadre colpiscono i legni — un palo per l’Avellino e una traversa per il Palermo — ma al minuto 80 arriva il definitivo pareggio rosanero. Su calcio d’angolo, il difensore Matteo Puccio si avventa sul pallone e infila la sfera in rete per il 2-2 finale.

Un punto che lascia qualche rimpianto per le occasioni sprecate ma che conferma la solidità del gruppo di Cesare Bovo, ora a quota 15 punti. L’Avellino, invece, resta a 5, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.