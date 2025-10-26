Palermo, ripresa a Torretta: seduta di scarico per chi ha giocato a Catanzaro

È ripresa questa mattina, al centro sportivo di Torretta, la preparazione del Palermo in vista della prossima gara di Serie B contro il Monza, in programma martedì sera al Renzo Barbera.

Seduta di scarico per i calciatori impiegati ieri nella trasferta di Catanzaro, mentre il resto del gruppo ha svolto una sessione più intensa: dopo una fase di riscaldamento, i rosanero hanno lavorato su torello, esercizi sui cambi di direzione e small sided games 4 vs 4.

Il tecnico Filippo Inzaghi e il suo staff proseguiranno la preparazione nelle prossime ore, con l’obiettivo di ritrovare ritmo e brillantezza in vista del delicato match contro i brianzoli.