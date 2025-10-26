INTER col fiato sospeso: “Si è rotto tre costole” | Attaccante portato di corsa in ospedale

Infortunio fastidioso, che sarà difficile da curare.

Gli infortuni alle costole rappresentano un problema piuttosto comune nel calcio, soprattutto a causa dei frequenti contrasti fisici e dei colpi subiti nella zona toracica. Un impatto diretto con un avversario, una caduta scomposta o un contatto fortuito con il pallone possono provocare contusioni, microfratture o vere e proprie fratture costali. La gravità dell’infortunio varia in base all’intensità del trauma e alla posizione delle costole coinvolte.

Quando si verifica una contusione o una frattura, il dolore è immediato e può essere accompagnato da difficoltà respiratorie, gonfiore e, nei casi più seri, da una sensazione di “pugno al torace”. I calciatori spesso riferiscono fastidio anche nei movimenti più semplici, come respirare profondamente o cambiare direzione durante la corsa. Per questo motivo, una diagnosi accurata tramite radiografia o TAC è fondamentale per stabilire l’entità del danno.

Il trattamento varia a seconda della lesione: per le contusioni si ricorre generalmente al riposo e alla fisioterapia, mentre le fratture richiedono uno stop più prolungato e un monitoraggio medico costante. Nei casi più lievi, il recupero può avvenire in due o tre settimane, ma una frattura più seria può tenere il giocatore fuori per oltre un mese.

Durante la fase di rientro, l’atleta deve evitare movimenti bruschi e contatti diretti, spesso allenandosi con un’apposita protezione toracica. Tornare in campo troppo presto potrebbe infatti compromettere la guarigione e aumentare il rischio di recidive.

Frattura alle costole durante una partita

Momenti di apprensione per Diego Forlan, oggi 46 anni. L’ex attaccante dell’Inter e miglior giocatore del Mondiale 2010 si è fratturato tre costole durante una partita della Liga Universitaria de Deportes in Uruguay.

Dal 2022, Forlan milita nell’Old Boys, squadra della categoria over 40, e l’infortunio è avvenuto nel derby contro l’Old Christians, vinto 4-1 dalla sua squadra. Secondo la stampa locale, l’uruguaiano resterà sotto osservazione almeno fino a martedì 21 ottobre.

Una carriera leggendaria

Nato a Montevideo, Forlan ha chiuso la carriera professionistica nell’agosto 2019 dopo aver vestito maglie prestigiose come Independiente, Villarreal, Atlético Madrid, Manchester United, Inter e Peñarol. Nel 2008-09 vinse anche la classifica marcatori della Liga spagnola.

Tre anni dopo il ritiro, ha deciso di tornare in campo per puro divertimento, unendosi all’Old Boys. Ma la sua passione non si limita al calcio: nel 2024 ha partecipato al suo primo torneo professionistico di tennis, il Challenger di Montevideo. Ora, però, dovrà fermarsi di nuovo, in attesa che la frattura delle tre costole guarisca completamente.