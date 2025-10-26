Minacce a un giocatore del Catanzaro dopo la gara col Palermo: denunciato un uomo

Momenti di tensione al termine di Catanzaro–Palermo, gara disputata ieri sera allo stadio Nicola Ceravolo. Un uomo è stato denunciato dopo aver pesantemente minacciato un giocatore del Catanzaro, al termine dell’incontro vinto 1-0 dai giallorossi.

Secondo una prima ricostruzione, il soggetto – presente sugli spalti nella zona tribuna – sarebbe andato in escandescenza dopo che il calciatore, al termine della partita, aveva rifiutato di consegnargli la maglia di gioco. L’uomo avrebbe reagito con frasi di minaccia e di morte, attirando l’attenzione degli altri presenti e delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Catanzaro, che hanno immediatamente proceduto all’identificazione del responsabile. L’uomo è stato quindi denunciato in attesa delle successive determinazioni da parte dell’autorità giudiziaria.

L’episodio ha destato sconcerto nell’ambiente sportivo e tra i tifosi, soprattutto per la gravità del gesto avvenuto al termine di una gara corretta sia in campo che sugli spalti.