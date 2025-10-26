Primavera, Palermo ko a Perugia: doppietta di Dottori condanna i rosanero. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Sconfitta amara per la Primavera del Palermo, battuta 2-1 in trasferta dal Perugia nella gara valida per il campionato di categoria. Decisiva la doppietta di Cristian Dottori, che regala ai biancorossi tre punti preziosi e condanna i giovani rosanero alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

La partita si sblocca dopo appena tre minuti con Dottori, che porta avanti il Perugia con un destro preciso. Il Palermo reagisce e pareggia poco dopo grazie al rigore trasformato da Di Mitri, ma nella ripresa è ancora Dottori, sempre dagli undici metri, a firmare il 2-1 definitivo.

Nel finale i rosanero ci provano con orgoglio, colpendo anche un palo e trovando un super Strappini a negare il pareggio.
Con questo risultato, la squadra di Cristiano Del Grosso resta penultima a quota 4 punti, mentre il Perugia sale a 9.

