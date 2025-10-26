Gazzetta del Sud: “Catanzaro da grande. Palermo abbattuto”

Come racconta la Gazzetta del Sud, il Catanzaro trova la partita perfetta nel momento più difficile. Una vittoria insperata, sofferta e meravigliosa che vale i primi tre punti della stagione, arrivati contro una delle squadre più attrezzate del campionato come il Palermo.

A decidere il match è Cissè, ma il successo porta la firma di tutta la squadra e del tecnico Aquilani, che salva la panchina con un risultato tanto inatteso quanto meritato.

Il quotidiano calabrese sottolinea come Aquilani abbia realmente cambiato volto alla squadra, abbandonando il suo classico 3-4-2-1 per un 3-5-2 più equilibrato, con Rispoli, Pontisso e Petriccione in mezzo, Favasuli e Di Chiara sugli esterni e Cassandro e Brighenti ai lati di Antonini. In fase difensiva, una linea a cinque compatta; in fase offensiva, esterni alti e rapide verticalizzazioni per Iemmello e Cissè.

Come riporta la Gazzetta del Sud, il Catanzaro mostra fin da subito ordine e aggressività, con distanze perfette tra i reparti e un atteggiamento all’altezza di una big. Il Palermo prova a colpire al 14’ con Diakité, ma Pigliacelli risponde presente. I giallorossi, invece, crescono col passare dei minuti: la combinazione Petriccione-Rispoli apre spazi, Favasuli serve Di Chiara, e Cassandro trova Iemmello in area dopo un errore di Peda.

Il vantaggio arriva nel recupero del primo tempo: Pontisso prima spreca l’occasione del vantaggio facendosi murare da Joronen, poi, sugli sviluppi della successiva rimessa laterale, nasce l’azione decisiva. Petriccione lancia in area, Pontisso e Iemmello toccano il pallone e Cissè col sinistro batte il portiere rosanero, firmando l’1-0 che decide la partita.

Nel secondo tempo – sottolinea ancora la Gazzetta del Sud – il Palermo prova a reagire con Segre e Pohjanpalo, ma senza precisione. Entrano Brunori da una parte e Alesi e D’Alessandro dall’altra. Iemmello, servito da Cissè, sfiora il raddoppio ma trova Joronen pronto, mentre nel finale un colpo di testa di Pohjanpalo fa correre un brivido al pubblico del Ceravolo. Il muro giallorosso però regge fino alla fine, regalando ad Aquilani e al suo Catanzaro una vittoria che sa di svolta.

Come scrive la Gazzetta del Sud, il Palermo esce ridimensionato: pochi spunti, ritmo basso e una prestazione sottotono. Il Catanzaro, invece, ritrova fiducia, gioco e compattezza, mettendo in mostra la versione più concreta e tenace della stagione.