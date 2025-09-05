Palermo Women, ufficializzato lo staff tecnico per la stagione 2025/26

Il Palermo Women ha reso noto lo staff tecnico e organizzativo che accompagnerà la squadra rosanero nel corso della stagione 2025/2026. Una struttura completa e ben organizzata, che conferma la volontà del club di proseguire con professionalità e ambizione il proprio percorso nel calcio femminile.

A guidare la squadra sarà Rosalia Pipitone, confermata nel ruolo di allenatrice, affiancata dal vice Federico Nevoloso. La preparazione atletica sarà curata da Manuel Favaloro, mentre il lavoro specifico tra i pali verrà seguito da Gaetano Santostefano, allenatore dei portieri.

Il comparto medico vedrà la presenza dei dottori Daniele Castelli e Giuseppe Puleo, supportati dal settore fisioterapia con Riccardo Siragusa e Salvatore Ticali.

La parte organizzativa sarà affidata ai dirigenti accompagnatori Rosalia Castronovo e Alfredo Stabile, con il ruolo di addetto agli arbitri ricoperto da Biagio D’Angelo.