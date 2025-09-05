Italia, a Bergamo contro l’Estonia con Kean titolare al centro dell’attacco

La Nazionale del ct Gennaro Gattuso è pronta per la terza sfida del girone di qualificazione al Mondiale. Stasera, allo stadio di Bergamo (calcio d’inizio ore 20.45), gli azzurri affronteranno l’Estonia in una gara che si preannuncia importante per consolidare la classifica e dare continuità al nuovo corso tecnico.

Questa mattina si è svolta l’ultima rifinitura, al termine della quale è stato definito l’assetto tattico. Non prenderà parte alla sfida Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta ha lasciato il ritiro per il persistere del risentimento muscolare accusato nei giorni scorsi. L’attaccante non sarà dunque disponibile né contro l’Estonia né contro Israele.

Le scelte di Gattuso

Il modulo sarà il 4-3-3, con Donnarumma confermato tra i pali. In difesa agiranno Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce, mentre al centro toccherà alla coppia Bastoni-Calafiori. In regia spazio a Locatelli, supportato da Barella e Tonali. In avanti Gattuso punta sulla velocità e l’imprevedibilità di Politano e Zaccagni sugli esterni, con Kean che parte favorito per il ruolo di centravanti, al momento davanti a Retegui nelle gerarchie.

Ecco l’11 atteso a Bergamo:
(4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni.

Gli azzurri partiranno nel pomeriggio per Bergamo, dove verranno accolti in un clima di grande attesa. Sarà la prima volta del nuovo ct davanti al pubblico del Nord Italia, che si prepara a sostenere una Nazionale chiamata a confermare i progressi visti nelle prime uscite.

