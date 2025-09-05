De Bruyne: «Al Sud tutti tifano Napoli, è fantastico»

evin De Bruyne ha già conquistato i cuori azzurri. Non solo in campo, dove ha iniziato la sua avventura al Napoli con prestazioni da leader, ma anche fuori, con parole che testimoniano un legame crescente con la città e i tifosi.

Il centrocampista belga, reduce dal successo con la sua Nazionale contro il Liechtenstein, ha parlato del suo ambientamento in Italia: «Sta andando tutto bene. È stata una preseason difficile, ma ho partecipato a tutto. Mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, come il trasloco, ma va tutto bene. Ho anche iniziato nel migliore dei modi il campionato».

Poi l’elogio al calore del Sud: «Il calcio è calcio. In Inghilterra, forse ti senti un po’ più solo, ma l’esperienza è la stessa. Nel Sud Italia, tutti tifano Napoli, il che è fantastico. È una grande squadra che può ancora crescere molto. Spero che ne possa venire fuori qualcosa di buono».

Non poteva mancare una riflessione sulla fascia di capitano del Belgio, che Garcia ha deciso di affidare a Tielemans: «Non c’è stata una votazione. Garcia ha parlato con me e con Lukaku all’inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L’allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza».