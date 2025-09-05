Inzaghi e Angela Robusti, due giorni d’amore tra arte e Sicilia

Una breve fuga d’amore tra cultura, relax e bellezze siciliane. Approfittando della sosta per le Nazionali e dei due giorni di riposo concessi alla squadra dopo il pareggio contro il Frosinone, Pippo Inzaghi ha scelto di dedicarsi alla famiglia insieme alla moglie Angela Robusti.

La coppia ha immortalato alcuni momenti della mini-vacanza sul proprio profilo Instagram: Angela ha condiviso scatti romantici accompagnati dalla frase «Due giorni di fuga d’amore ♥️ Tra arte, buon cibo, paesaggi mozzafiato e HP». Foto che raccontano un weekend tra natura, mare e suggestioni storiche.

Lo stesso Inzaghi ha pubblicato una foto con la moglie davanti al magnifico scenario della Valle dei Templi di Agrigento, scrivendo semplicemente «Day off», aggiungendo gli hashtag #Famiglia e #Sicilia. Un’immagine che ha subito attirato l’affetto dei tifosi rosanero, i quali hanno risposto con messaggi di stima e incoraggiamento.

Angela Robusti, già nei primi giorni dal suo arrivo a Palermo, aveva speso parole al miele per la città e per la Sicilia, sottolineando la bellezza dei luoghi e l’accoglienza calorosa. Questo weekend ha confermato, ancora una volta, il forte legame che la famiglia Inzaghi sta costruendo con il territorio.

Intanto, sul fronte sportivo, il Palermo è tornato al lavoro in vista della sfida contro il Südtirol, mentre la dirigenza resta attiva sul mercato svincolati alla ricerca di un portiere e con l’attesa legata alla possibile operazione per Bereszynski.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Robusti (@anneannetteiris)