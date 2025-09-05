De Luca: «A Salerno lo stadio più moderno d’Italia, pronto per Euro 2032»

SALERNO – «A Salerno avremo lo stadio più moderno d’Italia e uno dei pochi impianti in grado di ospitare i campionati europei del 2032». Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato l’accelerazione dei lavori che interesseranno lo Stadio Arechi.

Il governatore, intervenuto questa mattina al Centro Agroalimentare, ha fatto il punto sulle opere in corso nel capoluogo campano, soffermandosi sia sul nuovo campo Volpe sia sugli interventi previsti per l’Arechi, ormai prossimi alla partenza.

«Partiremo prima del crono programma previsto con l’intervento allo stadio – ha spiegato De Luca –. Mi auguro che la Salernitana possa tornare quanto prima nelle serie superiori, perché la città e la tifoseria meritano una squadra di livello».

Un progetto ambizioso che non solo punta a restituire alla città di Salerno un impianto moderno e funzionale, ma che rafforza anche la candidatura italiana per ospitare Euro 2032.