Palermo, festa al Renzo Barbera: autografi di Bani e Palumbo, poi arriva tutta la squadra

stato un pomeriggio di grande entusiasmo quello vissuto oggi allo stadio Renzo Barbera, dove i tifosi rosanero hanno potuto incontrare i nuovi acquisti Mattia Bani e Antonio Palumbo. L’iniziativa, annunciata dal club sui propri canali ufficiali, ha richiamato centinaia di appassionati che hanno gremito lo Store ufficiale per una sessione di autografi e foto ricordo.

L’atmosfera, già caldissima, ha raggiunto il culmine quando alla spicciolata sono arrivati anche altri giocatori del Palermo. I tifosi li hanno accolti con cori e applausi, creando un assalto affettuoso che ha finito per bloccare momentaneamente anche viale del Fante, trasformato in un prolungamento della festa rosanero.

La società, nonostante la sosta del campionato, ha così trovato il modo di rinsaldare ulteriormente il legame con la propria gente, in un momento di grande partecipazione popolare che testimonia l’entusiasmo crescente intorno alla squadra di Pippo Inzaghi.

Terminata la parentesi con i tifosi, i calciatori sono tornati subito al lavoro: nel pomeriggio la rosa ha infatti svolto l’allenamento direttamente al Renzo Barbera, in vista della ripresa della Serie B.

Un segnale chiaro: tra campo e passione, il Palermo vuole continuare a tenere alta la fiamma rosanero, alimentata da una tifoseria che non smette mai di far sentire la propria vicinanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)

@ilovepalermocalcio 🎥 LIVE DAL RENZO BARBERA Il popolo rosanero non si ferma neanche in sosta! 💗🖤 Oggi pomeriggio in tantissimi hanno gremito lo Store ufficiale per accogliere i nuovi acquisti Mattia Bani e Antonio Palumbo 🤩⚽️ 📸 Selfie, autografi e abbracci con i tifosi: i due nuovi rosanero hanno già conquistato il cuore del Barbera! 🔥 Un pomeriggio di passione e colore, con la voglia di Palermo che non va mai in vacanza 💪🏽 #ForzaPalermo #Rosanero #RenzoBarbera #SerieBKT #Bani #Palumbo #Live ♬ suono originale – IlovePalermoCalcio