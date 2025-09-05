Palermo Primavera, ufficializzato lo staff tecnico per la stagione 2025/26

Il Palermo ha ufficializzato lo staff tecnico e organizzativo della Primavera per la stagione 2025/2026, confermando la grande attenzione della società verso il settore giovanile, da sempre considerato una risorsa strategica per il futuro rosanero.

Alla guida della squadra ci sarà Cristiano Del Grosso, affiancato dal vice Giovanni Tarantino. A curare la preparazione atletica dei giovani rosanero sarà Marco Petrucci, mentre l’analisi tattica e statistica sarà affidata a Manfredi Pane, match analyst del gruppo.

Novità importante riguarda la preparazione dei portieri, affidata a Ferdinando Scarpello, originario di Palermo e per la prima volta in rosanero. Dopo l’ultima esperienza alla Carrarese in Serie B, Scarpello porta con sé un bagaglio notevole, avendo lavorato con club prestigiosi come Juventus, Novara e Pordenone, oltre a significative esperienze internazionali.

Lo staff medico sarà guidato dal dottor Roberto De Gregorio, con il supporto del reparto fisioterapico composto da Giovanni Fasetti, Dario Guglielmino e Vincenzo Vallone.

Sul piano organizzativo, il ruolo di dirigente accompagnatore sarà ricoperto da Antonio Cammilleri, mentre Fabio Cardella seguirà le attività in qualità di addetto agli arbitri.