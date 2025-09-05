Italia U21: esordio vincente per Baldini, azzurri in rimonta 2-1 sul Montenegro
Debutto con successo per il nuovo ct Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale italiana Under 21. Gli azzurrini hanno battuto il Montenegro 2-1 allo stadio Alberto Picco di La Spezia nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria 2027.
Partita in salita per l’Italia, sorpresa dopo appena quattro minuti dal gol balcanico di Kostic. Dopo un primo tempo sofferto, la reazione è arrivata nella ripresa: al 52’ il pareggio firmato da Lipani, quindi al 78’ il sorpasso con il rigore trasformato da Koleosho.