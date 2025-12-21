Palermo Women, ritorno al successo: Lecce battuto 3-2 al termine di una sfida combattuta

Torna alla vittoria il Palermo Women, che supera il Lecce Women per 3-2 nella gara valida per la 9ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile. Una partita intensa e ricca di emozioni, nella quale le rosanero hanno mostrato carattere e determinazione, riuscendo a portare a casa tre punti preziosi.

L’avvio è subito vivace. Il Lecce passa in vantaggio al 10’ con D’Amico, ma la risposta del Palermo è immediata: al 13’ Priolo ristabilisce l’equilibrio, firmando l’1-1 che rimette in carreggiata la squadra di Rosalia Pipitone.

Nella ripresa il Palermo alza il ritmo e trova il sorpasso al 54’ con Dragotto, brava a sfruttare una fase favorevole del match. Le rosanero continuano a spingere e al 67’ arriva anche il terzo gol, siglato da Di Salvo, che sembra mettere in cassaforte il risultato.

Il Lecce non molla e al 75’ accorcia le distanze con Berte, rendendo il finale di gara teso e combattuto. Il Palermo, però, resiste agli ultimi assalti e difende con ordine il vantaggio fino al triplice fischio.