Palermo Women perde col Montespaccato, Pipitone: «Prestazione non all’altezza delle nostre capacità»

Al termine della partita persa contro il Montespaccato Femminile, l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni ufficiali del Club.

«Dispiace per questa sconfitta, la prestazione oggi non è stata all’altezza delle nostre capacità. È normale poter avere un calo di concentrazione, ma da questo dobbiamo trarre insegnamento per affrontare le prossime gare. Ripartiamo dalla reazione avuta nel finale di partita con l’obiettivo di finire al meglio il nostro campionato».