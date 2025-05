Poule Scudetto Serie D: il Siracusa cala il tris al Casarano, Ospitaletto sconfitto dal Bra. I risultati finali

È iniziato oggi pomeriggio. domenica 11 maggio, la prima fase del Poule Scudetto di Serie D. Esordio vincente per il Siracusa, vittorio per 1-3 in casa del Casarano. Ferrara apre le danze e porta avanti i pugliesi, ma gli azzurri sempre in controllo del gioco riescono a ribaltarla con le reti di Di Paolo, Convitto e Russotto.

I risultati di oggi:

Girone A:

Ospitaletto 2-3 Bra

Riposa: Dolomiti Bellunesi

Classifica: Bra 3, Ospitaletto 0, Dolomiti Bellunesi 0

Girone B

Forlì 0-0 Sambenedettese (Iniziata alle 18)

Riposa: Livorno

Girone C

Casarano 1-3 Siracusa

Riposa: Guidonia

Classifica: Siracusa 3, Casarano 0, Guidonia 0