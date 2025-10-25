Palermo Women, le convocate per la sfida contro il Matera

Sono 20 le calciatrici convocate dal tecnico del Palermo Women per la partita contro il Matera Women, in programma domani.

Tra i nomi figurano le colonne della squadra come Dragotto, Cancilla, Coco e Massaro, oltre alla giovane Priolo e alla portiere Sorce. Convocate anche Bruno, Incontrera e Purpura, protagoniste nelle ultime uscite stagionali.

Ecco l’elenco completo delle convocate rosanero:

1 Sorce, 2 Aguglia, 4 Leto, 5 Conciauro, 6 Scalici, 8 Piro, 9 Dragotto, 10 Cancilla, 11 Coco, 17 Purpura, 19 Chirillo, 20 Massaro, 21 Manna, 22 Palermo, 23 Cangelosi, 30 Caravello, 31 Priolo, 73 Bruno, 74 Incontrera, 77 Biundo.