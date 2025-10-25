Primavera 2, Perugia–Palermo: le formazioni ufficiali

Sono ufficiali le formazioni di Perugia–Palermo, gara valida per la 6ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B 2025/26, in programma alle ore 11.00.

Il Perugia di Giorgi scende in campo con Strappini tra i pali, difesa composta da Belloni, Brunori, Vanni, Peruzzi e Rondolini, che indossa la fascia di capitano. A centrocampo spazio a Dottori e Napolano, con Berta a supporto di Ciani e Sheji nel reparto offensivo.

In panchina: Vinti, Bevanati, Merico, Bellali, Baciocchi, Adamo, Agnissan, Tavares, Barberini, Calzoni, Cesarini e Cantalino.

Il Palermo di Del Grosso risponde con Pizzuto in porta e la linea difensiva formata da Terranova, Rinella, Tarantino, E. Nicolosi e Hulidov. In mediana Ribaudo e Grippa, mentre sulla trequarti Brutto e Cracchiolo agiranno alle spalle del capitano Di Mitri, unica punta.

A disposizione: Mastellone, Federico, Brancato, Galletti, Caruso, Di Gregorio, Dell’Orzo, M. Nicolosi e de Oliveira.

La partita sarà diretta dall’arbitro Zito di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Tundo di Roma 2 e Camilli di Roma 1.