Tuttosport: “Inzaghi avverte il Palermo: «Catanzaro è una trappola, servirà il massimo»”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Una sfida trappola contro un avversario in difficoltà ma da non sottovalutare. Così Filippo Inzaghi presenta la trasferta del Palermo a Catanzaro, in programma questa sera alle 19.30 allo stadio “Nicola Ceravolo”. Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, il tecnico rosanero mantiene alta la soglia d’attenzione: «La classifica ci permette di dipendere da noi stessi, senza guardare gli altri. È un obiettivo importante, ma dobbiamo mantenerlo».

Il Catanzaro vive un momento delicato, ma Inzaghi invita a non fidarsi delle apparenze: «È una squadra forte, che è cambiata poco e che ha un ottimo allenatore, un mio ex compagno come Alberto Aquilani», ha ricordato il tecnico, citato da Tuttosport. «Sarà una partita complicata, loro hanno qualità e possono ritrovare le certezze perse. Dovremo essere bravi e all’altezza della situazione».

Come evidenzia Luigi Butera sul Tuttosport, il Palermo arriva alla sfida dopo il pareggio interno con la capolista Modena, un risultato che ha comunque confermato solidità e continuità. Inzaghi non cambia la formula vincente: confermato il 3-4-2-1, con la possibile novità di Le Douaron al posto di Brunori accanto a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo. A centrocampo spazio a Segre e Ranocchia, sulle fasce Diakitè e Augello, mentre in difesa ci saranno Pierozzi, Peda e Ceccaroni davanti a Joronen.

Il tecnico rosanero, riporta ancora Luigi Butera su Tuttosport, ha invitato la squadra a restare concentrata nonostante il buon momento: «Ci aspetta un mini tour de force, ma pensiamo a una gara per volta. Cambierò qualcosa, tutti avranno spazio. Peccato non avere i nostri tifosi al seguito, sappiamo quanto ci danno, ma speriamo di regalare loro i tre punti».

Conclude Tuttosport sottolineando l’importanza del trittico di gare che attende il Palermo: dopo Catanzaro, i rosanero affronteranno Monza e Pescara al Barbera. «Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questa squadra – ha detto Inzaghi –. Mi auguro, insieme ai giocatori, di regalare ai tifosi belle partite».

Ultimissime

Tuttosport: “Inzaghi avverte il Palermo: «Catanzaro è una trappola, servirà il massimo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Sampdoria, doppia ammenda e tre mesi di inibizione per i vertici del club

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Gazzetta dello Sport: “Catanzaro–Palermo, le probabili formazioni: Aquilani punta su Pandolfi, Inzaghi rilancia Le Douaron”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Battuto l’Empoli. Sottil: «Vittoria meritata, il Modena ha dimostrato carattere e lucidità»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Gazzetta del Sud: “«Catanzaro sei forte. Ora dimostralo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025