Sampdoria, doppia ammenda e tre mesi di inibizione per i vertici del club

La giustizia sportiva della Figc ha deciso: doppia ammenda e tre mesi di inibizione per alcuni dirigenti della Sampdoria, ma nessuna penalizzazione per la squadra. L’indagine, avviata dalla Procura Federale nelle scorse settimane, riguardava il passaggio interno di quote avvenuto nell’autunno 2024, attraverso il quale la KickOff Ventures, società riconducibile all’imprenditore di Singapore Joseph Tey, aveva rilevato il 58% del club dal socio Matteo Manfredi.

La Figc ha contestato la presentazione tardiva o incompleta della documentazione relativa all’operazione societaria, sanzionando così i principali responsabili. Sono stati multati con 12 mila euro ciascuno il presidente Matteo Manfredi e l’amministratore delegato Raffaele Fiorella, mentre sono stati inibiti per tre mesi il rappresentante degli azionisti Nathan Waker e lo stesso Joseph Tey.

Tre mesi di inibizione anche per Elena Guaraldi e Pierre Xavier Goffinet, legali rappresentanti della KickOff Ventures. Alla Sampdoria, in quanto società, è stata inflitta un’ammenda di 7.500 euro. Nessuna conseguenza sul piano sportivo, dunque, per il club blucerchiato, che era stato deferito in un primo momento ma ha evitato penalizzazioni in classifica.

Sanzioni quindi considerate lieve entità, con il fascicolo che si chiude senza ulteriori strascichi disciplinari. Intanto oggi, allo stadio Ferraris di Marassi (ore 15), la Sampdoria torna in campo contro il Frosinone per la sfida di Serie B: sarà l’esordio del tandem tecnico Foti-Gregucci sulla panchina doriana, chiamato a dare una scossa alla stagione.