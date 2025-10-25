Gazzetta dello Sport: “Catanzaro–Palermo, le probabili formazioni: Aquilani punta su Pandolfi, Inzaghi rilancia Le Douaron”

Questa sera, alle 19.30, allo stadio “Nicola Ceravolo”, andrà in scena Catanzaro–Palermo, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Come riporta la Gazzetta dello Sport, arbitrerà Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Niedda, con Totaro quarto uomo e la coppia Nasca–Cosso al Var e Avar.

Il Catanzaro di Alberto Aquilani è chiamato a reagire dopo due sconfitte consecutive. Il tecnico giallorosso, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, si affida al modulo 3-4-2-1 con Pigliacelli tra i pali, Brighenti, Antonini e Di Chiara in difesa. A centrocampo spazio a Cassandro, Petriccione, Rispoli e Favasuli; sulla trequarti Cissé a supporto di Iemmello e Pandolfi, quest’ultimo preferito per dare maggiore profondità all’attacco.

In panchina ci saranno Marietta, Bashi, Bettella, Oudin, Alesi, Rispoli, D’Alessandro, Buglio, Pittarello, Liberali, Nuamah e Buso. Restano indisponibili Verrengia, Di Francesco, Pompetti, Frosinini, Borrelli e Seha. Nessuno squalificato o diffidato.

Sul fronte opposto, il Palermo di Filippo Inzaghi vuole proseguire il momento positivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rosanero confermeranno il blocco della gara contro il Modena, con l’unica novità rappresentata da Le Douaron al posto di Brunori nel ruolo di seconda punta accanto a Pohjanpalo. I siciliani si schierano con il 3-5-2: Joronen in porta; difesa composta da Pierozzi, Peda e Ceccaroni; sugli esterni Diakitè e Augello, con Segre, Ranocchia e Palumbo in mezzo.

Come ricorda ancora la Gazzetta dello Sport, in panchina troveranno posto Bardi, Gomis, Bereszynski, Veròli, Blin, Gomes, Vasic, Giovane, Brunori e Corona. Indisponibili Avella, Gyasi e Bani, nessuno squalificato o diffidato.

Una sfida dal peso specifico importante per entrambe: Aquilani cerca la svolta, Inzaghi la conferma definitiva della sua squadra, seconda in classifica e in piena corsa promozione.

Probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Petriccione, Rispoli, Favasuli; Cissé; Iemmello, Pandolfi.

A disposizione: Marietta, Bashi, Bettella, Oudin, Alesi, Rispoli, D’Alessandro, Buglio, Pittarello, Liberali, Nuamah, Buso.

Allenatore: Aquilani.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Verrengia, Di Francesco, Pompetti, Frosinini, Borrelli, Seha.

PALERMO (3-5-2): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.

A disposizione: Bardi, Gomis, Bereszynski, Veròli, Blin, Gomes, Vasic, Giovane, Brunori, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Avella, Gyasi, Bani.