Battuto l’Empoli. Sottil: «Vittoria meritata, il Modena ha dimostrato carattere e lucidità»

Andrea Sottil si gode il successo del suo Modena, capace di ribaltare l’Empoli al “Braglia” e confermarsi in vetta alla classifica di Serie B. Al termine della partita, l’allenatore ha analizzato così la prestazione dei suoi giocatori:

«Secondo me abbiamo fatto bene anche nel primo tempo: di fronte c’era una squadra forte, lo avevo detto in conferenza e ai ragazzi. L’Empoli è una candidata alla Serie A, abbiamo preso gol nell’unica sbavatura, in cui Adorni è scivolato e dovevamo essere più pronti a chiudere. Ero sereno e l’ho detto ai ragazzi, stavamo facendo una gran partita, eravamo molto intensi e molto alti nel pressing».

Poi la svolta nella ripresa: «Nel secondo tempo abbiamo fatto ancora meglio, ho detto ai ragazzi: “Voi sapete cosa fare”. Abbiamo schiacciato l’Empoli e abbiamo iniziato ad essere molto presenti con cross e tiri. Chi è entrato ha dato intensità e ritmo. Questa è la forza del nostro metodo: complimenti ai ragazzi e a questo gruppo. Il campo dice che abbiamo vinto con merito, è una rimonta costruita con grande lucidità e gioco, senza subire nulla».

Sottil ha poi spiegato la scelta del portiere: «Chichizola è stato preso perché a me piace avere un portiere che sa giocare corto e lungo: noi abbiamo tanta gamba nell’attaccare lo spazio e secondo me mettere la palla oltre la linea dell’Empoli poteva metterli in difficoltà, e l’abbiamo fatto molto bene».

Fondamentale, secondo il tecnico, il lavoro settimanale: «Le partite si costruiscono nella settimana di allenamento, giorno dopo giorno. Il primo tempo è stato giocato bene, poi nella ripresa la squadra ha la consapevolezza che può aumentare il ritmo. L’abbiamo fatto e abbiamo conquistato la vittoria».

Grande soddisfazione anche per l’atmosfera allo stadio: «Bellissime emozioni in una grande serata. Questa è una parte bella quanto il gioco. Giocare in questa atmosfera è qualcosa di splendido: si è creata un’empatia e una coesione molto bella. Grazie ai tifosi e ai ragazzi, che sudano la maglia e giocano veramente un buon calcio».

Sul carattere del gruppo, Sottil non ha dubbi: «Questa squadra ha i mezzi e le potenzialità, oltre al lavoro, per essere competitivi in ogni partita. Rispettiamo sempre l’avversario, ma sappiamo le nostre qualità. Una volta studiati gli avversari e preparata la partita, dobbiamo pensare a noi».

Infine, lo sguardo al futuro: «Dico sempre ai ragazzi e allo staff che la mente riconosce e vede solo obiettivi vicini. L’obiettivo ora è la prossima partita contro la Reggiana, e questa squadra per me ha ancora margini di crescita».