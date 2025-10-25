Simon Kjaer torna a Palermo: «Good memories»

Un ritorno che emoziona i tifosi rosanero. Simon Kjaer, ex difensore del Palermo e protagonista della squadra guidata dal presidente Maurizio Zamparini, è tornato oggi nel capoluogo siciliano dopo molti anni, condividendo su Instagram uno scatto dal forte valore simbolico.

Come si vede nella storia pubblicata sul suo profilo ufficiale, Kjaer ha posato insieme ai figli davanti all’arco celebrativo dei 125 anni del club, allestito in piazza Politeama in occasione della mostra fotografica dedicata alla storia del Palermo.

Sorridente e rilassato, il difensore danese ha accompagnato la foto con una semplice ma significativa didascalia: «Good memories», a testimonianza del legame speciale rimasto con la città e con i suoi tifosi.

Kjaer, arrivato a Palermo nel 2008, si mise subito in luce per personalità e qualità tecniche, diventando uno dei simboli della squadra in quegli anni e lasciando un ricordo indelebile tra i sostenitori rosanero. Il suo ritorno a Palermo, dopo l’addio al calcio giocato, rappresenta un omaggio spontaneo a una piazza che non lo ha mai dimenticato.