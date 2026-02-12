Palermo: violento incendio a Brancaccio

Un violento incendio, alimentato dal forte vento di scirocco, ha distrutto un edificio abbandonato nella zona industriale di Brancaccio, a Palermo. Le fiamme sono divampate nell’ex sede legale dell’Irsap in via Ferruzza, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Secondo quanto riferito dalla Tgr Sicilia, l’ondata di maltempo che ha investito il capoluogo e la provincia ha provocato oltre 70 interventi dei vigili del fuoco in poche ore. A causa delle forti raffiche di vento è crollata la copertura in calcestruzzo del villaggio dei pescatori ad Aspra: non si registrano feriti, ma la struttura è stata dichiarata inagibile.