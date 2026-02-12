Avellino, panchina in bilico: Biancolino si gioca tutto col Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
biancolino avellino

La fiducia c’è, ma è a tempo. Raffaele Biancolino resta al suo posto, almeno per ora, ma la sensazione è che la partita di domenica contro il Pescara possa diventare decisiva per il suo futuro sulla panchina dell’Avellino.

Secondo quanto riportato da Irpinia Tv, all’interno della proprietà sarebbero emerse due linee di pensiero ben distinte: da una parte chi vorrebbe proseguire con Biancolino, dall’altra chi spingerebbe per un esonero immediato nel tentativo di dare una scossa alla squadra in un momento delicato della stagione.

Sempre secondo Irpinia Tv, sarebbero già stati avviati contatti esplorativi con Guido Pagliuca, ex tecnico della Juve Stabia — con cui ha conquistato la Serie B arrivando fino alla semifinale playoff — e dell’Empoli, dove però l’esperienza si è conclusa con un esonero a inizio stagione.

Il match contro il Pescara, dunque, non sarà soltanto una sfida di campionato, ma un vero e proprio spartiacque. Biancolino si gioca la conferma sul campo, mentre la società valuta le alternative. Domenica potrebbe arrivare una risposta definitiva.

