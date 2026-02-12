Palermo, Inzaghi presenta l’Entella: venerdì conferenza al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Il Palermo comunica che venerdì 13 febbraio alle ore 18.20 l’allenatore Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa allo stadio “Renzo Barbera”.

Il tecnico rosanero presenterà la sfida contro la Virtus Entella, in programma sabato pomeriggio, analizzando il momento della squadra dopo il pareggio di Marassi e facendo il punto su condizioni e obiettivi in vista del prossimo impegno di campionato.

L’incontro con i giornalisti rappresenterà l’ultimo appuntamento mediatico prima della gara casalinga.

