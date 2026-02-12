Pinilla, l’ex Palermo annuncia: «Mi hanno diagnosticato un tumore della pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 153400

Mauricio Pinilla sta affrontando la partita più importante della sua vita. L’ex attaccante cileno, che in Italia ha vestito anche la maglia del Palermo oltre a quelle di Chievo, Grosseto, Cagliari, Genoa e Atalanta, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore della pelle.

Ritiratosi dal calcio giocato nel 2021, Pinilla ha raccontato il momento della scoperta in un’intervista a Metro Tv, spiegando come tutto sia emerso durante alcuni controlli medici.

«Mi hanno diagnosticato una prostatite, sono finito in clinica e, dopo una serie di esami per alcune macchie comparse sulla pelle, mi hanno rilevato un cancro della pelle».

L’ex centravanti ha poi rassicurato sulle condizioni attuali e sull’iter terapeutico:

«Devono bruciare queste macchioline e si dovrebbe risolvere in poco tempo. Sto seguendo la terapia necessaria. Sono arrivato con 41 di febbre, delirando».

Pinilla ha ammesso anche le difficoltà emotive di questo momento:

«Mi sento molto bene, anche se a volte ho delle crisi di angoscia che sto curando con l’aiuto di farmaci e di un percorso psicologico».

Un annuncio che ha subito suscitato messaggi di sostegno da parte del mondo del calcio e dei tifosi, compresi quelli rosanero che ricordano il suo passaggio a Palermo.

