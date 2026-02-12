Serie B, 25ª giornata: Pezzuto per Palermo-Entella, ecco tutte le designazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (29) ceccaroni Pezzuto

Ufficializzati gli arbitri del prossimo turno di campionato. Al Barbera fischia Pezzuto, al VAR Serra.

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 25ª giornata di Serie B, in programma tra sabato e domenica. Riflettori puntati sul “Renzo Barbera”, dove il Palermo affronterà la Virtus Entella sabato alle ore 15.

Palermo – Virtus Entella (sabato ore 15:00)

Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Di Gioia – Niedda
IV ufficiale: Lovison
VAR: Serra
AVAR: Di Vuolo

Sfida importante per i rosanero di Inzaghi, chiamati a dare continuità dopo il pareggio di Marassi. In sala VAR ci sarà Serra, supportato da Di Vuolo.

Le altre gare della 25ª giornata
Sabato

Modena – Carrarese (ore 15:00)
Arbitro: Perri
Assistenti: Cipressa – Bitonti
IV: Crezzini
VAR: Rutella
AVAR: Mariani

Sampdoria – Padova (ore 15:00)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Garzelli – Catallo
IV: Arena
VAR: Volpi
AVAR: Del Giovane

Catanzaro – Mantova (ore 17:15)
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Monaco – Pressato
IV: Gemelli
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi

Cesena – Venezia (ore 19:30)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Biffi – Pistarelli
IV: Maccorin
VAR: Marini
AVAR: Santoro

Domenica 15 febbraio

Bari – Südtirol (ore 15:00)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Miniutti – Pascarella
IV: Allegretta
VAR: Baroni
AVAR: Prontera

Monza – Juve Stabia (ore 15:00)
Arbitro: Turrini
Assistenti: Fontani – Votta
IV: Drigo
VAR: Cosso
AVAR: Guida

Spezia – Frosinone (ore 15:00)
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Berti – Grasso
IV: Vailati
VAR: Giua
AVAR: Prenna

Empoli – Reggiana (ore 17:15)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Di Giacinto – Belsanti
IV: Collu
VAR: Santoro
AVAR: Marini

Avellino – Pescara (ore 19:30)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Mondin – Colaianni
IV: Tremolada
VAR: Meraviglia
AVAR: Gualtieri

Turno chiave sia in zona promozione sia in zona salvezza. Il Palermo conosce il direttore di gara per la sfida contro l’Entella: ora la parola passa al campo.

Altre notizie

palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Palermo, Inzaghi presenta l’Entella: venerdì conferenza al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 153400

Pinilla, l’ex Palermo annuncia: «Mi hanno diagnosticato un tumore della pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.35

Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.33 (1)

Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.32

Palermo, Modesto si presenta: «Inzaghi mi ha convinto, lavoro per tornare il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella, missione Palermo. Tornano Guiu e Dalla Vecchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 084855

Prossimo avversario Palermo. Karic giocatore simbolo della svolta Entella: «Bel momento per me, questo gruppo è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (101)

Giornale di Sicilia: “È rosanero la serie utile più lunga”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (70) joronen

Giornale di Sicilia: “L’attacco va, la difesa no. È un Palermo double face”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (147) ranocchia gomes peda pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo, un punto che vale autostima. Ora cinque gare per accelerare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (42) inzaghi

Repubblica: “Dal pari di Genova più certezze che rimpianti”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Palermo, Inzaghi presenta l’Entella: venerdì conferenza al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 153400

Pinilla, l’ex Palermo annuncia: «Mi hanno diagnosticato un tumore della pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (29) ceccaroni Pezzuto

Serie B, 25ª giornata: Pezzuto per Palermo-Entella, ecco tutte le designazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.35

Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.33 (1)

Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026