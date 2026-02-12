Serie B, 25ª giornata: Pezzuto per Palermo-Entella, ecco tutte le designazioni
Ufficializzati gli arbitri del prossimo turno di campionato. Al Barbera fischia Pezzuto, al VAR Serra.
Sono state rese note le designazioni arbitrali della 25ª giornata di Serie B, in programma tra sabato e domenica. Riflettori puntati sul “Renzo Barbera”, dove il Palermo affronterà la Virtus Entella sabato alle ore 15.
Palermo – Virtus Entella (sabato ore 15:00)
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Di Gioia – Niedda
IV ufficiale: Lovison
VAR: Serra
AVAR: Di Vuolo
Sfida importante per i rosanero di Inzaghi, chiamati a dare continuità dopo il pareggio di Marassi. In sala VAR ci sarà Serra, supportato da Di Vuolo.
Le altre gare della 25ª giornata
Sabato
Modena – Carrarese (ore 15:00)
Arbitro: Perri
Assistenti: Cipressa – Bitonti
IV: Crezzini
VAR: Rutella
AVAR: Mariani
Sampdoria – Padova (ore 15:00)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Garzelli – Catallo
IV: Arena
VAR: Volpi
AVAR: Del Giovane
Catanzaro – Mantova (ore 17:15)
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Monaco – Pressato
IV: Gemelli
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi
Cesena – Venezia (ore 19:30)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Biffi – Pistarelli
IV: Maccorin
VAR: Marini
AVAR: Santoro
Domenica 15 febbraio
Bari – Südtirol (ore 15:00)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Miniutti – Pascarella
IV: Allegretta
VAR: Baroni
AVAR: Prontera
Monza – Juve Stabia (ore 15:00)
Arbitro: Turrini
Assistenti: Fontani – Votta
IV: Drigo
VAR: Cosso
AVAR: Guida
Spezia – Frosinone (ore 15:00)
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Berti – Grasso
IV: Vailati
VAR: Giua
AVAR: Prenna
Empoli – Reggiana (ore 17:15)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Di Giacinto – Belsanti
IV: Collu
VAR: Santoro
AVAR: Marini
Avellino – Pescara (ore 19:30)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Mondin – Colaianni
IV: Tremolada
VAR: Meraviglia
AVAR: Gualtieri
Turno chiave sia in zona promozione sia in zona salvezza. Il Palermo conosce il direttore di gara per la sfida contro l’Entella: ora la parola passa al campo.